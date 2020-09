Spotify, déjà à l'origine de deux enquêtes des autorités européennes de la concurrence sur les applications Apple Store et Apple Pay, s'émeut de cette nouvelle offre tout-en-un et à bas prix, qui inclut un de ses deux principaux rivaux sur le créneau du streaming musical, Apple Music.

"Une nouvelle fois, Apple utilise sa position dominante et des pratiques injustes pour désavantager ses concurrents et les consommateurs en favorisant ses propres services", écrit Spotify dans un communiqué à plusieurs sites spécialisés.

"Nous appelons les autorités de la concurrence à agir urgemment pour resteindre l'attitude anticoncurrentielle d'Apple, qui, si elle est laissée sans contrôle, causera des dégâts irréparables à la communauté des développeurs et menacera nos libertés collectives d'écouter, d'apprendre, de créer et de se connecter", poursuit le fleuron suédois.

Avec 299 millions d'utilisateurs au dernier pointage fin juin, dont 138 millions d'abonnés payants pour un chiffre d'affaires de 1,89 milliard d'euros, Spotify est de loin le leader mondial du streaming musical. Rare entreprise européenne à tenir la dragée haute à des géants américains, il devance Apple Music et Amazon Music, qui ont environ deux fois moins d'abonnés chacun.

Coté à la Bourse de New York depuis 2018, Spotify est valorisé à son cours actuel à plus de 44 milliards de dollars. Mais l'entreprise continue à perdre de l'argent, du fait d'importants investissements pour se lancer dans de nouveaux marchés et développer son offre, notamment vers les podcasts.