La plateforme de musique en ligne Spotify a fait état mercredi d'une perte nette multipliée par plus de deux en 2019, en raison d'éléments financiers négatifs, mais fait état d'une forte hausse du nombre de ses utilisateurs et abonnés payants.

La perte nette est ressortie à 186 millions d'euros, contre 78 millions un an plus tôt. Spotify comptait 271 millions d'utilisateurs actifs fin 2019, soit 31% de plus que fin 2018, dont 124 millions d'abonnés payants (+29%).