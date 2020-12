Les start-up viennent de Mars, les grandes entreprises viennent de Venus Entreprises & Start-up Roald Sieberath

© Shutterstock

Innover à la façon des start-up, voire "de façon disruptive", c'est devenu de plus en plus un mantra que l’on répète dans les grandes entreprises. J’ai connu l’époque, il y a 10 ans et plus, où les grandes entreprises avaient plutôt tendance à snober les start-up. Trop petites, peu financées, on ne les prend pas au sérieux. " Ils n’ont que 3 ingénieurs, notre département R&D en compte 300… comment pourraient-ils lutter ?"