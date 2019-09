E-commerce: Daniel, retraité, se lance un défi en entamant une carrière dans la vente de vin.

Les boutiques en ligne proposant des produits alimentaires sont légion. Et c’est également le cas de la vente de vins et spiritueux. Comment s’insérer dans une telle foule, alors que de grandes pointures sont déjà présentes, avec des moyens importants ? Pour Daniel Detry qui a lancé un site de vente de vin, assez sobre (visuellement), nommé www.wineforyou.be, c’était clair : il fallait se démarquer. Retraité depuis un an, Daniel a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle à temps partiel. Par ailleurs, amateur de vin de Bordeaux, il s’est fait un plaisir d’aller découvrir sur place des éleveurs moins connus et rarement distribués chez nous. Le principe : ne pas se trouver face aux offres agressives de la grande distribution. “J’ai commencé il y a un an, après un passage chez le notaire, en achetant 1 200 bouteilles – c’était déjà un solide investissement –, puis j’ai créé le site Internet en espérant qu’avec le temps et le travail, je puisse faire de cette passion ma principale occupation professionnelle.”

Des commandes de vin émanant de l'étranger

Et… ça fonctionne. “J’ai déjà eu des commandes en provenance des Pays-Bas et d’Allemagne… Mon territoire cible est toutefois la Belgique où je peux me permettre d’offrir la livraison. Et, en pratique, les gens apprécient ma sélection. Enfin, je propose des promotions sur de petites quantités. Actuellement, j’offre 5 % de ristourne sur les prix affichés par 6 bouteilles et 10 % par 12 bouteilles. Tout le monde ne veut ou ne peut acheter par 12 ou 24 bouteilles.” La gamme de prix du site Wineforyou est des plus raisonnables, entre 6,75 euros et un peu plus de 20 euros. Pour les livraisons, Daniel travaille avec une grande enseigne, ce qui garantit la qualité des envois. Et puis, il propose des dégustations aux clients qui le souhaitent. “Je n’ai pas de magasin, peu de stock, ce qui me permet de réduire les frais de fonctionnement.”