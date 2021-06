Stationnement numérique : EasyPark s’offre Park Now Entreprises & Start-up Van Campenhout Patrick

© Shutterstock

Même si l’opération a eu lieu dans une relative discrétion, le rachat du fournisseur international de services de stationnement numérique Park Now par le groupe suédois EasyPark, est un gros morceau. Et si on ne saura rien de la valeur de cette reprise, c’est à la naissance d’un géant du secteur que l’on assiste, avec la bénédiction des autorités de la Concurrence. En effet, selon les responsables d’EasyPark, l’entité fusionnée vise - en fonction de l’évolution de crise sanitaire- un chiffre d’affaires cumulé de quelque 200 millions d’euros. Qui sont les vendeurs ?