De Paris à Bruxelles, il n’y a sans doute qu’un petit pas à franchir. Mais avant de devenir Managing Director chez PSA Belux en 2018 et Country Manager Belux du groupe Stellantis depuis mars dernier, Stéphane Lévi a bien bourlingué pour le compte de Peugeot, alternant les postes en France et à l’étranger dans des fonctions commerciales et de marketing. L’aventure avec la marque au lion a débuté dès la fin de ses études de commerce à Paris. Un peu par hasard.