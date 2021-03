Stéphane Levi a été nommé Country Manager pour les marchés belge et luxembourgeois, annonce ce lundi Stellantis Belux. Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place suite à la création de Stellantis, issu de l'alliance entre PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobiles, Stéphane Lévi devient le responsable de Stellantis pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Une structure spécifique est mise en place pour gérer le marché des Pays-Bas, précise Stellantis.

Stéphane Lévi occupait la fonction de Managing Director au sein de PSA Belux depuis 2018 et prend à présent la direction de la nouvelle organisation de Stellantis. Diplômé de l'ESCP (Ecole supérieure de Commerce, Paris), il a rejoint le Groupe PSA en 1995, où il a exercé différentes fonctions en France et à l'international.