Belgian Mobile ID, l’entreprise à laquelle on doit la célèbre application d'authentification belge Itsme change de CEO. À partir du 1er juin, Stephanie De Bruyne prendra la tête de l'entreprise.

Avec ce nouveau poste, Stephanie De Bruyne succède à Kris De Ryck qui devient le CEO de Batopin. L'un de ses objectifs majeur est de poursuivre le développement de l'entreprise et "d'assurer un ancrage permanent d’itsme dans le paysage numérique belge à une époque où la combinaison de la convivialité numérique et de la sécurité se révèle plus importante que jamais".

Stephanie De Bruyne peut se targuer de nombreuses années d’expérience dans l’univers financier et numérique où elle a occupé divers postes de direction. Après avoir décroché un diplôme de Master Ingénieur Commercial et une candidature en Droit (KULeuven), elle a débuté sa carrière chez Bain & Company. En 2010, elle a rejoint les rangs de BNP Paribas Fortis où elle fut successivement responsable des canaux numériques ainsi que du product management des activités Retail & Private Banking. Dans le cadre de ces fonctions, elle a notamment participé au lancement et à l’intégration d’itsme® au sein des applications mobiles de la banque. Après sa carrière chez BNP Paribas Fortis, elle s’est investie dans lancement d’un acteur fintech européen.