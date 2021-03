Un important incendie s'est déclaré à Strasbourg dans un bâtiment de l'entreprise OVH, spécialisée dans les serveurs informatiques, a annoncé la préfecture du Bas-Rhin.

Le feu, qui s'est déclenché vers 03h00 du matin dans le quartier de Port du Rhin, à l'est de la capitale alsacienne, non loin de la frontière allemande, a mobilisé 101 sapeurs-pompiers et 43 véhicules.

La préfecture a précisé que le site n'était pas classé Seveso, contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans un premier temps. Elle a indiqué qu'aucune pollution toxique n'avait été détectée, malgré l'important panache de fumée.

La préfecture a indiqué qu'aucune victime n'avait été recensée dans l'incendie. Les pompiers s'attachaient à éviter que le feu, qui s'est propagé dans un bâtiment de 4 étages accueillant des serveurs, ne touche d'autres bâtiments.

"Tout le monde est sain et sauf. Le feu a détruit SBG2. Une partie de SBG1 est détruite. Les pompiers protègent actuellement SBG3. Pas d'impact sur SBG4", a tweeté Octave Klaba, le fondateur d'OVHcloud, en désignant les différentes parties du site.

Cet incident a des répercussions importantes pour certains sites internet, dont les serveurs sont hébergés par OVH, qui sont dès lors indisponibles.