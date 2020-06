Start-up de la semaine Au départ d’un chargeur solaire ultra-compact, la start-up est en train de diversifier son offre de produits.

Geoffroy Ghion et Henri Gernaey auraient déjà pu baisser les bras à plusieurs reprises… Des revers, ils en ont connu quelques-uns depuis le début de l’aventure Sunslice. Comme en novembre 2017. Le duo, à peine diplômé de l’UCLouvain (Geoffroy en ingénierie de construction et Henri en électromécanique), tenta une campagne de crowdfunding sur Kickstarter pour financer la fabrication du "plus petit chargeur solaire au monde", le Photon. Cela faisait alors trois ans que les deux étudiants-entrepreneurs planchaient sur le prototype d’un chargeur de la taille d’une carte de crédit. Une "tranche de soleil" capable de recharger la batterie d’un smartphone. La levée de fonds se solda par un échec.