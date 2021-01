Suppressions d'emplois par Fedex-TNT à l'aéroport de Liège: comment expliquer ces licenciements massifs? Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© Belga Image

Pas moins de 671 emplois sur les 1 826 que compte l’entreprise Fedex à Bierset sont en passe d’être supprimés. Le transporteur américain a aussi l’intention de restructurer ses activités à Zaventem, où 47 emplois sont menacés. Mais l’impact sera le plus important à Liège où, en plus des licenciements, “pour 861 membres du personnel de l’aéroport, cela pourrait impliquer une modification des horaires et du nombre d’heures de travail”.