Le propriétaire et directeur de Dutch Retail Groep, Dirk Bron, qui a annoncé la semaine dernière reprendre les 123 magasins Blokker en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, est poursuivi aux Pays-Bas pour fraude et escroquerie, rapporte mardi le quotidien néerlandais De Telegraaf, sur la base de sources policières. Selon la police de Gouda (centre), l'enquête a entre-temps été confiée au parquet de La Haye. Ce dernier évoque des suspicions de détournement, blanchiment et escroquerie. La société de M. Bron est aussi suspectée d'avoir éludé l'impôt.

Dirk Bron a indiqué au Telegraaf n'être au courant de rien. Il n'a pas été entendu et aucune instruction n'est ouverte à son encontre, a-t-il fait savoir au quotidien par téléphone.

L'homme d'affaires entend transformer les magasins Blokker assez rapidement afin de les rouvrir sous l'appellation Mega World. Ces magasins proposeraient alors des produits de grandes marques comme Replay, Philips, Coca-Cola et Björn Borg à prix cassés. La première enseigne doit ouvrir fin avril à Lierre (province d'Anvers), selon De Telegraaf.