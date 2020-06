Alitalia est la première compagnie à s'être engagée avec la société française d'assistance aéroportuaire en escale Alyzia à Brussels Airport, a-t-on appris lundi auprès de son patron Mounir Khablachi.

Le remplaçant de Swissport, tombé en faillite, à l'aéroport de Zaventem y lancera ses activités ce mercredi 1er juillet. D'autres contrats devraient suivre dans les jours et semaines à venir, des négociations étant en cours avec de nombreux autres transporteurs. Alyzia a été désigné il y a 10 jours pour remplacer Swissport à Brussels Airport pour la manutention des bagages et l'assistance en piste. La société française a obtenu une licence temporaire pour six mois, qu'elle espère voir devenir permanente. Le lancement de ses activités est prévu pour ce 1er juillet.

Celui-ci aura bien lieu ce mercredi, l'entreprise ayant signé un contrat avec Alitalia, confirme son CEO Mounir Khablachi à Belga. Deux vols sont prévus. "Des négociations sont par ailleurs en cours avec tout un tas d'autres compagnies mais il est difficile pour elles de prendre des décisions aussi rapides", explique-t-il. Il espère aboutir à des accords "dans les prochains jours".

Le patron dit par contre ignorer précisément à combien de salariés correspond la signature d'un contrat. Ceux engagés pour prêter assistance à Alitalia sont en tous cas d'anciens salariés de Swissport, a-t-il confié. Pour le reste, l'analyse sur les besoins en personnel est en cours, indique-t-on chez Brussels Airport.

Selon l'aéroport, l'entreprise devrait recevoir très prochainement, sans doute ce mardi, un agrément temporaire de la part de la Direction générale Transport aérien (DGTA) du SPF Mobilité.