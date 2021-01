Le restaurant "Zilte" du chef Viki Geunes, à Anvers, a été couronné lundi d'une troisième étoile Michelin lors d'une cérémonie retransmise en direct depuis l'Hôtel de Ville de Mons. Il rejoint ainsi l'unique trois étoiles de Belgique depuis fin 2018, le "Hof van Cleve" de Peter Goossens. "Bartholomeus" de Bart Desmidt et Philip Vandamme à Knokke, et "Castor" de Maarten Bouckaert à Beveren-Leie ont en outre été honorés d'un deuxième macaron tandis que 10 établissements de Flandre et de Wallonie ont reçu leur première étoile.

Le prix Jeune chef a quant à lui été attribué à Manon Schenck, cheffe au restaurant "La table de Manon".