"Confinés chez vous, vous scrutez vos murs et, à force de les voir, vous vous dites que vous les repeindriez bien et puis, tant qu’à faire, vous referiez bien votre salle de bains ou votre cuisine”, explique Xavier Corman, directeur financier (CFO) de Tafsquare. “C’est l’une de mes suppositions pour expliquer notre succès en 2020, en tout cas.” Quand on parle de succès, le mot est faible. En pleine crise sanitaire, la place de marché en ligne qui met en relation des dizaines de corps de métiers différents avec des particuliers ayant un projet de rénovation a enregistré une croissance de 80 %.

Cette start-up, créée en 2016 par deux anciens collègues de Caterpillar à Gosselies, compte plus de 9 000 professionnels enregistrés, dont 90 métiers différents. L’objectif ? Numériser le bouche-à-oreille en matière de chantiers et de rénovations. Une numérisation qui a permis à la start-up carolo de ne pas recourir au chômage temporaire bien que les chantiers étaient à l’arrêt pendant le premier confinement. “Les demandes ont continué à affluer massivement”, lance Xavier Corman.

En quelques mois, la start-up a ainsi vu le nombre de projets purement et simplement doubler sur la plateforme, “soit 20 000 demandes – des “Taf” comme les appelle la start-up – rien qu’en 2020.” Afin de répondre à cette demande toujours plus forte, trois personnes supplémentaires ont même rejoint l’équipe de Tafsquare, portant le nombre d’employés à 19 personnes.

Déjà deux levées de fonds

Pour se donner les moyens de ses ambitions, Tafsquare a procédé à deux augmentations de capital sur l’année, pour un montant total de 650 000 euros. “C’était une volonté de ne pas seulement compter sur de l’argent public”, précise celui qui doit financer la croissance. Soutenu depuis le début par Sambrinvest, la start-up bénéficie aussi du soutien de la Sofinex et d’investisseurs privés, notamment Mike Vandenhooft (co-fondateur de Newpharma) qui fait son entrée au conseil d’administration, tout comme Xavier Corman (connu pour avoir fondé Edebex), afin de permettre à l’équipe d’absorber la croissance de 2020.

Et comme rien ne l’arrête, Tafsquare vient également d’acquérir quatre sites concurrent en France afin d’étendre son marché. Alors qu'elle n'était active qu'en Wallonie et à Bruxelles, l’entreprise s’est tournée vers le marché français tout proche qui représente un immense potentiel de croissance. Et pour y entrer en force, rien de tel que de s’adosser à des plateformes ayant déjà fait leur preuve sur le territoire. Tafsquare a donc jeté son dévolu sur budget-maison.com, guide-construction.fr, prixmaison.fr et devis-constructeur-maison.com, quatre sites internet qui vont aussi enrichir l’offre de services existante, en l’étendant de la rénovation à la construction et du B2C au B2B.

Pour 2021, la start-up mise sur une croissance de 50 % et souhaite maintenir le taux de fidélité des professionnels à 70 %.