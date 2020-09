Libre Eco week-end | Le face et profil

Tanguy Detroz a fondé Dapesco, entreprise active dans l’efficience énergétique.

La semaine prochaine, Tanguy Detroz louera un petit avion qu’il pilotera pour aller en Champagne et à Angers. Le fondateur et patron de Dapesco, société wallonne (basée à Louvain-la-Neuve) spécialisée dans l’efficience et l’intelligence énergétique, a plusieurs rendez-vous avec des clients, dont une grande coopérative agricole française. Il a décroché sa licence de pilote en 2018. Cela lui permet de joindre l’utile à l’agréable. "Quand je vole, je prends mon pied. J’ai redécouvert la géographie en volant. Vous savez qu’il y a plus de 500 aérodromes en France ? Cela me permet de me rendre dans des villes de province où se trouvent des entreprises qui ne sont pas du tout convoitées par les grandes boîtes établies à Paris", raconte-t-il.