L'actu techno au fil de la journée. Ce jeudi, Apple s'apprête à sortir un smartphone à bas prix, Twitter réagit au piratage du compte de son big boss, entre autres...

> Accusant une légère baisse de ses parts du marché des smartphones, Apple prévoit de lancer un iPhone à bas prix le printemps prochain afin de séduire davantage de consommateurs dans les pays émergents mais aussi de regagner du terrain en Chine face à Huawei et ses autres rivaux, rapporte le site japonais Nikkei Asian Review.

Il s'agirait de premier smartphone low-cost de la marque à la pomme dont le modèle d'entrée de gamme, le SE, a été mis en vente en 2016 à 399$. Le nom et le prix de ce nouveau-né de la famille iPhone n'aurait pas encore été décidé.

> On savait que la National Security Agency (NSA) s'intéressait à la blockchain et aux cryptomonnaies mais qu'elle limitait jusqu'à présent ses activités, selon les communications officielles en tout cas, au suivi des utilisateurs de bitcoin. Mais l'agence gouvernementale de renseignements des Etats-Unis serait manifestement en train de développer un système cryptograpique résitant à l'informatique quantique (ce qui se ferait de mieux en matière de puissance de calcul). C'est ce que relaie un journaliste de Bloomberg citant la directrice de la division Cybersécurité à la NSA.

> Le détournement du compte de Jack Dorsey, le fondateur et patron de Twitter, a convaincu l’entreprise de mettre un coup d’arrêt à l'option permettant de publier des tweets par SMS, explique le site spécialisé Numerama. L’incident, l'apparition de tweets injurieux sur le profil du boss, n’a duré en tout et pour tout qu’une dizaine de minutes. Mais il a révélé une faille de sécurité possible grâce à la technique de SIM Swap qui consiste à prendre le contrôle d'un numéro de téléphone en le liant à une nouvelle carte SIM.

Sur La Libre Eco

> Des responsables de la sécurité de Facebook, Google, Microsoft et Twitter se sont réunis avec des représentants des autorités américaines, dont le FBI et le ministère de l'Intérieur, au siège de Facebook dans la Silicon Valley. Les géants de la tech et le gouvernement US préparent les élections de 2020.

> Des centaines de millions de numéros de téléphone associés à des comptes Facebook ont été découverts sur une base de données en ligne. Le fichier, qui contenait plus de 419 millions de données d'utilisateurs de différents pays, n'était pas protégé par un mot de passe et était accessible de tous.

> Le géant sud-coréen Samsung a annoncé que son tout nouveau modèle de smartphone pliable serait disponible à partir de vendredi en Corée du Sud, quatre mois après le très embarrassant report de son lancement du fait de problèmes d'écrans.

> En Belgique, les dons en ligne à une organisation agréée via une plateforme internet comme Paypal ou Mollie seront désormais déductibles fiscalement, a annoncé le ministre sortant des Finances, Alexander De Croo (Open Vld).









NDLR: L'article #Technofil est un exercice de revue de presse mis à jour dans le courant de la journée. Les opinions et informations relayées ne reflètent pas forcément celles de la rédaction de LaLibre.be.