Muscler son industrie en la rendant plus digitale et plus verte, lutter à armes égales avec des concurrents chinois parfois fortement subventionnés, forcer une meilleure réciprocité dans l’accès aux marchés ou créer le cadre à l’émergence de nouveaux projets d’intérêt européen…

Telles sont les grandes ambitions et axes de la nouvelle stratégie industrielle présentée mardi par la Commission européenne, quelques semaines après la présentation de sa feuille de route sur l’intelligence artificielle.