Les appels à respecter la règle du télétravail dans les entreprises étant parfois restées lettre morte - il faut reconnaître que dans beaucoup de secteurs, le travail à distance n'est pas possible et les travailleurs doivent se rendre sur leur lieu de travail -, la question s’est reposée avec acuité et fait partie des "thèmes centraux" des discussions en cours. A bonnes sources, on nous confirme qu’un nouveau protocole va entrer en vigueur dès le 22 mars en matière de télétravail. Des tests antigéniques seraient ainsi rendus obligatoires dans le secteur public (Poste comprise), tandis qu’une sélection d’entreprises du secteur privé (encore à déterminer) devrait aussi s’y plier.

Ce n’est pas tout. Le ministre de l’Economie Pierre–Yves Dermagne (PS) avait été chargé avec le Premier ministre d’organiser différemment le télétravail en vue de "jours meilleurs". C’était une demande expresse adressée lors du dernier Codeco. L’entreprise reste un lieu important de foyers de contamination, et ça inquiète : il n’est donc pas encore question de "phasing out" (entendez sortie) sur le télétravail obligatoire, mais le dispositif prend forme. Il en voie de finalisation. Le dispositif reposerait sur l’application "ONSS" sur laquelle se connectent habituellement les employeurs. Ces derniers devraient alors indiquer le nombre de personnes qui sont sur place au jour le jour. L’objectif serait de faciliter les contrôles de l’inspection du Travail. Si le nombre de personnes indiquées par l'employeur dans la nouvelle case qui serait créée sur l'application ONSS n'est pas correcte, ce dernier devrait se justifier. Cela dit, ce qui est envisagé pour des jours meilleurs pourrait aussi s'avérer utile si le respect du télétravail ne devait pas être satisfaisant, nous dit-on à bonne source. Mais le processus se heurtera à de nombreuses questions, tant sur le plan légal (le respect de la vie pivée, RGPD) que sur la praticabilité logistique de la mesure. Débats en vue...