Aucun trafic aérien ne sera possible entre 1h30 et 4h30 dans la nuit de vendredi à samedi sur la partie ouest de l'espace aérien belge, annonce Skeyes, l'entreprise chargée du contrôle de celui-ci.

Cette situation est due à des aiguilleurs du ciel qui se sont déclarés malades et qui n'ont pas pu être remplacés. D'après Skeyes, l'impact devrait toutefois être très limité. Il y a en effet très peu de trafic aérien à ce moment-là de la nuit et les avions peuvent en outre être déviés via la partie est de l'espace aérien, explique l'entreprise publique autonome.