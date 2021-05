Center Parcs Europe compte désormais un petit nouveau dans sa gamme en Belgique : Terhills Resort by Center Parcs, inauguré officiellement ce mercredi et qui ouvrira ses portes aux visiteurs ce samedi à Maasmechelen. C’est un projet de la société d’investissement limbourgeoise LRM (qui entend développer et stimuler la croissance économique dans le Limbourg), projet qui est géré par Center Parcs.

Le nouveau site se présente comme plus haut de gamme et de petite taille avec 250 cottages pouvant accueillir de 2 à 12 personnes. Il se situe à proximité de l’outlet Maasmechelen Village, du domaine aquatique Terhills Cablepark, d’un centre de bien-être et d’un hôtel sur un ancien site minier complètement revisité à côté du parc national de la Haute Campine. On a récemment beaucoup entendu parler de celui-ci puisque le militaire lourdement armé Jürgen Conings y était activement recherché. Le parc a depuis rouvert au public.

Un domaine au Danemark en 2024

Terhills Resort by Center Parcs, qui comptera 200 employés environ, s’ajoute aux quatre Center Parcs belges existant : De Vossemeren (les travaux de rénovation débuteront en août) et Erperheide (les travaux se termineront cet été) en Campine limbourgeoise, Les Ardennes (rénové en 2019) près de Vielsalm et Park De Haan, un ancien Sunparks transformé en Center Parcs et ouvert il y a juste un an. Le groupe, qui racheté la marque en 2007, possède encore deux Sunparks dans notre pays.

Center Parcs Europe, qui fait partie du groupe Pierre&Vacances-Center Parcs (dont le chiffre d’affaires a été divisé par deux au premier semestre de son exercice décalé 2020-2021 en raison de la pandémie), a en effet entrepris depuis quelques années un vaste programme de rénovation et d’élargissement de son offre (à hauteur de 650 millions dont 325 ont déjà été injectés au cours des trois dernières années) dans le sens d’une montée en gamme. Le groupe va notamment se développer via des projets de plus petite taille, mieux intégrés dans leur environnement, et des contrats de management dont Terhills est le premier exemple.

Il entend aussi sortir des quatre marchés traditionnels où il est implanté à travers 28 domaines : la Belgique, mais aussi les Pays-Bas où est né le concept en 1967, la France et l’Allemagne. Il vient ainsi d’annoncer qu’un nouveau domaine (un contrat de management également) ouvrirait ses portes en 2024 sur une île dans le sud du Danemark.