4

Brico casse-t-il les prix avec ses panneaux photovoltaïques à louer ?

C’est une offre assez étonnante que vient de lancer l’enseigne Brico sur le marché belge. Comme c’était déjà le cas chez Ikea, il est désormais possible de s’offrir des panneaux photovoltaïques chez le spécialiste du bricolage, ou via son site Internet (brico.be). Et, grosse nouveauté en Belgique, Brico propose depuis ce jeudi de louer des panneaux photovoltaïques.