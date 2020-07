Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla est devenu mercredi, en cours de séance à Wall Street, l'entreprise la plus chère en Bourse du secteur automobile mondial, dépassant le Japonais Toyota.

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a dépassé mercredi son rival japonais Toyota en tant qu'entreprise la plus chère en Bourse du secteur automobile mondial. Les actions Tesla ont augmenté de 3,5% mercredi lors des échanges à la Bourse de New York. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'entreprise du controversé patron et principal actionnaire Elon Musk était ainsi évaluée à 207,2 milliards de dollars (184 milliards d'euros), soit davantage que la valeur actuelle de Toyota (201,9 milliards de dollars).

Le constructeur automobile américain a produit 103.000 véhicules au cours du premier trimestre, soit environ 4% des quelque 2,4 millions d'unités sorties d'usine chez Toyota.

L'action de Tesla a déjà plus que doublé cette année. Il y a trois semaines et pour la première fois depuis l'introduction en Bourse il y a dix ans, elle a dépassé la barre des mille dollars. En janvier, l'entreprise d'Elon Musk avait déjà dépossédé Volkswagen de la deuxième place de ce classement et vaut aujourd'hui plus du double du groupe automobile allemand.