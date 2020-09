Les entreprises reprises dans l''indice S&P 500, possédé et géré par Standard & Poor's, changent tous les trimestres mais Tesla n'en fait toujours pas partie.

Le titre Tesla serait actuellement le plus dangereux de Wall Street, si l’on en croit les propos tenus par David Trainer dans l’émission ‘Trading Nation’ sur CNBC. L’expert boursier estime que les fondamentaux de l’entreprise ne permettent pas d’obtenir un prix et une valorisation aussi élevés qu’actuellement. Il compare même l'action à un château de carte prêt à s’effondrer.

Selon lui, le cours de l’action Tesla est surévalué. Avec un prix de vente moyen de 57.000 dollars par voiture, en partant du principe que la firme en écoulera 10,9 millions d’exemplaires d’ici 2030, David Trainer estime que cela implique 42% de part de marché. Ce qui l’amène à conclure que la valeur réelle de l’action Tesla devrait être "plus proche des 50 dollars, et non des 500 dollars."

Wall Street s'est également montré méfiant après l'annonce du constructeur qui a indiqué vouloir lever 5 milliards de dollars via un vaste programme de vente d'actions. Un peu plus tôt durant le mois d'août, l'entreprise avait également annoncé qu'elle allait fractionner son action par cinq à la Bourse de New York pour rendre le titre, l'un des plus élevés de Wall Street, plus accessible aux salariés de l'entreprise et aux actionnaires.

Les actionnaires déjà présents au capital garderont le montant de leur investissement mais auront cinq fois plus d'actions. Le changement s'est effectué après la clôture le 28 août. L'action Tesla est très demandée depuis plusieurs mois en Bourse, au point que la capitalisation du groupe écrase désormais celle des plus grands constructeurs automobiles.