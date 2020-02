LIBRE ECO WEEK-END | Le dossier

Il y a un an encore, les détracteurs d’Elon Musk, le patron de Tesla, assuraient que son entreprise n’était qu’une gigantesque fraude pyramidale et qu’il finirait sans doute en prison. Son comportement fantasque, qui a irrité les autorités boursières américaines, l’a en effet forcé à se faire remplacer comme président du conseil d’administration, et à mettre son compte Twitter en veilleuse.

De quoi donner raison à ceux qui avaient parié des fortunes sur la déconfiture du constructeur américain de véhicules électriques ? Pas vraiment.