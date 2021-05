Le constructeur automobile Tesla envisage la construction d'une usine de voitures électriques en Russie, a annoncé vendredi le patron de Tesla Elon Musk lors d'une rencontre avec des étudiants au Kremlin. Actuellement, peu de Tesla sont vendues en Russie. Elon Musk s'est exprimé en vidéoconférence lors de l'événement, à l'invitation du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Elon Musk a également parlé positivement de l'histoire de la conquête spatiale en Russie. Il a en outre appelé à plus de dialogue entre Washington et Moscou. "Il y a beaucoup de talents et d'énergie en Russie. Je pense qu'il devrait y avoir plus de dialogue et de communication entre la Russie et les États-Unis", a déclaré Musk.