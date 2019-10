La Model 3 du constructeur automobile américain de voitures électriques Tesla a été la voiture la plus vendue aux Pays-Bas en septembre, selon des statistiques de la fédération sectorielle Bovag.

La plus petite voiture de la gamme Tesla a fait l'objet de 5.768 nouvelles immatriculations, ce qui représente une part de marché de plus de 15% outre-Moerdijk. Les Model S et X ont fait l'objet de 122 immatriculations, ce qui fait de Tesla la marque automobile la plus populaire chez nos voisins en septembre. Les bonnes ventes de septembre permettent à la Model 3 de Tesla d'être la voiture électrique la plus immatriculée au cours des trois premiers trimestres de l'année, avec 13.587 immatriculations (plus de 4% de parts de marché).

Sur les neuf premiers mois de 2019, Volkswagen reste la marque automobile la plus populaire aux Pays-Bas (36.449 véhicules neufs pour une part de marché de 11%), devant Opel et Peugeot.

Au cours des trois premiers trimestres, 331.267 nouvelles voitures ont été vendues aux Pays-Bas, soit 7,8% de moins que lors de la même période de 2018.