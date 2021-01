Le business model des pharma provoque des pénuries de médicaments de plus en plus fréquentes Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© Jean-Luc Flémal

Dans une enquête publiée ce mardi, Test Achats dénonce les pénuries de plus en plus fréquentes en médicaments. "Selon la liste officielle de l’Agence des médicaments (AFMPS), plus de 500 conditionnements de médicaments étaient indisponibles chez nous fin novembre", peut-on lire. Si l’on va sur le site de l’agence, on peut d’ailleurs constater que cette liste s’allonge encore en ce début d’année. Par exemple, le Diclofenac, anti-inflammatoire répandu, est affiché "indisponible jusqu’au 1er avril 2021".