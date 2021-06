Thibault Jonckheere vient d'être nommé CEO d'Exothera, une filiale d'Univercells à Charleroi. Exothera est une entreprise de sous-traitance CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) de thérapies géniques et de vaccins à base de vecteurs viraux.

"Cette nomination marque une nouvelle étape dans la concrétisation de la vision d’Exothera : rendre les thérapies cellulaires et géniques accessibles à tous. Thibault a rejoint Exothera en tant que CEO adjoint à la suite de la scission de la société d'Univercells au mois d’avril de l'année dernière. La société a depuis connu une croissance rapide. En un an, elle a triplé le nombre de ses effectifs et compte aujourd’hui plus de 100 collaborateurs. Le début de cette année a également été marqué par la signature des premiers contrats d'Exothera, notamment un accord de développement d’un vaccin anti-Covid-19 avec CyanVac LLC (entreprise basée aux États-Unis)", précise le groupe dans un communiqué.

"La nomination de Thibault en tant que CEO de la spin-off Exothera est un autre merveilleux exemple qui prouve qu’Univercells est devenu un incubateur de talents. Le conseil d'administration et moi-même sommes convaincus que l'expérience internationale de Thibault en matière de business engineering, d'opérations et de développement commercial lui permettra de diriger avec succès la croissance continue d'Exothera", a déclaré pour sa part Hugues Bultot, CEO d'Univercells.

"Ensemble avec le reste de l'équipe, j'ai hâte de mener Exothera vers sa prochaine phase de développement, en commençant par la très attendue certification GMP (Good Manufacturing Practices, NdlR), prévue pour cet été. En élargissant notre expertise, nous permettons à nos clients de mettre leurs produits sur le marché, concrétisant ainsi notre vision ambitieuse de mettre à la portée de tous des thérapies qui peuvent réellement améliorer le quotidien des patients", a pour sa part ajouté Thibault Jonckheere.