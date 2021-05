Le veston cravate que Thierry Smets portait du temps où il était CEO de la banque privée Dewaay Puilaetco a fait place à la tenue décontractée. Depuis qu’il a pris la direction fin octobre 2020 de la banque éthique et durable NewB, il arbore un look simple comme, il est vrai, la plupart des télétravailleurs… S’il a quitté Dewaay Puilaetco, c’est parce qu’il n’était pas “en adéquation” avec l’organisation “plus centralisatrice”, plus “militaire” de l’actionnaire du groupe Quintet (ex-KBL), le fonds qatari Precision Capital. “Je ne dis pas que c’était une mauvaise organisation, je dis seulement qu’elle ne me correspondait pas”. Thierry Smets, le CEO de NewB, est l'invité éco.

NewB a annoncé la semaine dernière une perte de 4,8 millions en 2020 et de 9 millions attendus pour 2021. Ce modèle de banque éthique qui démarre de zéro est-il viable à terme ?