Invineo, projet industriel wallon initié en 2015 par l'entrepreneur namurois Thierry Tacheny, boucle une troisième levée de fonds. Le nouveau tour de table rassemble les actionnaires historiques (fondateurs, Cinoco-Palais du vin, Namur Invest, SRIW) et l'homme d'affaires belgo-français Philippe Lhomme.

Thierry Tacheny est un entrepreneur intelligent, passionné, innovant. Il l’a prouvé tout au long de sa carrière dans le secteur des médias. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi être persévérant. Surtout quand, à l’approche de la soixantaine, on décide de se lancer dans un projet un peu fou (créer, en partant de zéro, tout un écosystème intelligent autour de la consommation du vin au verre) et qu’en cours de route, on fait face à une crise comme celle que l’on traverse aujourd’hui.