La débâcle totale des activités de Thomas Cook Belgique est à ce stade écartée. Pour les clients, c’est le Fonds de garantie voyages qui prend désormais le relais.

Mardi, il n’était déjà plus question pour les voyageurs de Thomas Cook de décoller : Brussels Airlines annulait deux vols vers la Tunisie et le voyagiste conseillait aux autres clients qui avaient acheté un voyage à forfait (vol et hébergement) de ne pas s’envoler "quelle que soit la compagnie aérienne afin d’éviter d’éventuels problèmes à la destination". Et de prévenir : "Si vous décidez de partir, c’est votre propre responsabilité." Et en cas de problèmes sur place, d’inviter à prendre contact avec l’ambassade de Belgique.

