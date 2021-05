Libre Eco week-end | La start-up de la semaine

Devenir la plateforme de référence des professionnels du monde animal, c’est le nouvel objectif de la start-up bruxelloise Tipaw. Créée en 2017, pour aider les gens à trouver un chien issu d’un élevage responsable, la plateforme continue d’évoluer et de créer de nouvelles fonctionnalités.

"Les animaleries et usines à chiots d’une part et les achats impulsifs d’autre part. Voici les deux constats qui nous ont poussés à créer Tipaw", explique Pierre Moens, CEO et fondateur de la start-up. "Notre mission initiale était de diminuer les abandons et le nombre de chiens en refuges, en conscientisant les futurs adoptants et en mettant en avant les refuges et élevages responsables."

Avec 70000 comptes utilisateurs, Tipaw est devenu un des leaders de sites spécialisées dans le bien-être animal en Belgique. "On a plus de 100 demandes par jour", poursuit le CEO.

L’année dernière, la plateforme a enregistré un million de visiteurs uniques et une hausse de trafic de 300 % sur son site. Consciente de l’afflux de clients que cela peut représenter pour les professionnels du monde animal, la start-up a décidé de créer un nouvel outil pour qu’ils puissent en profiter. Elle a donc décidé de référencer les vétérinaires et toiletteurs, par région. "L’idée est que les gens qui ont trouvé leur chien sur notre plateforme puissent aussi trouver un professionnel", ajoute Pierre Moens.

Une plateforme pour les professionnels

Environ 200 vétérinaires et une cinquantaine de toiletteurs ont déjà rejoint la plateforme, en un an. "Non seulement ils profitent d’un nouveau réseau de clients mais ils bénéficient d’une digitalisation à moindre coût", explique-il. Avec ce nouvel outil, la start-up souhaite augmenter la connectivité entre professionnels et propriétaires d’animaux.

Depuis trois mois, un outil de rendez-vous en ligne a également été développé afin de compléter l’offre. "Le client peut sélectionner le service recherché et sa région pour trouver le professionnel qui lui convient le mieux", poursuit Pierre Moens.

S’il existe déjà des outils de prise de rendez-vous en ligne ou sites d’annonces, c’est l’ensemble du produit qui permet à la start-up de se démarquer de ses concurrents. "Les services existent individuellement mais personne ne propose la même chose que nous", précise le fondateur.

La plateforme est gratuite pour les propriétaires d’animaux. Pour les vétérinaires et toiletteurs, le prix varie entre 49 euros et 150 euros par mois selon la formule choisie. Ils peuvent choisir entre la formule de base, intégrer les rendez-vous en ligne ou une version complète, qui prend en charge le marketing.

La start-up est active en Belgique et souhaite se concentrer sur ce marché. "On veut améliorer le service aux professionnels et faire grandir ce réseau avant de se lancer dans d’autres pays", explique le fondateur, qui n’exclut pas de se lancer en France ou au Pays-Bas dans les "12 à 18 mois."

Après une première levée de fonds de 200 000 euros en 2018, la start-up vient de lever 750 000 euros auprès de Sambrinvest et de deux business angels dont Pierre-Olivier Beckers, ancien CEO de Delhaize, pour développer le réseau de professionnels. Pour le moment, l’équipe est composée de cinq personnes. "On souhaite aussi recruter cinq nouveaux profils", souligne le CEO.