Ces marques s'engagent à respecter trois piliers: s'engager en interne, communiquer en externe et entreprendre des actions. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, un tiers des aliments produits à l'échelle globale échoue à la poubelle. En Belgique, il s'agissait de 3,6 millions de tonnes en 2011. Ce gaspillage engendre des conséquences tant au niveau économique, que social et écologique. Réduire ce gaspillage contribue donc à lutter contre le changement climatique.

C'est la raison pour laquelle Too Good To Go met sur pied Waste Warrior Brands. Unilever, Alpro, Ginette, IKEA, Lactel, PepsiCo, BelOrta, Danone, Philadelphia, Bel, Makro et Carrefour ont contresigné une déclaration "pour un monde sans gaspillage alimentaire". De la sorte, ils s'engagent à entreprendre des actions sur trois fronts: un engagement interne sous forme de matériel éducatif à destination des employés, une communication externe à destination des clients, et l'organisation d'actions concrètes.

Plus tard cette année, Too Good To Go lancera une campagne de sensibilisation aux dates de péremption.