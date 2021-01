Total a annoncé l'acquisition auprès du groupe indien Adani de 20 % dans Adani Green Energy Limited (AGEL), présenté comme le premier développeur solaire au monde, une nouvelle étape de la diversification du groupe pétrolier dans les énergies renouvelables. Les entreprises se sont mises d'accord pour que Total acquière "une participation de 50 % dans un portefeuille solaire en opération de 2,35 GWac détenu par AGEL et une participation de 20 % dans cette société, pour un montant global de 2,5 milliards de dollars", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Le premier développeur solaire au monde

Avec cette participation minoritaire dans AGEL, Total y disposera d'un siège au conseil d'administration.

Total et Adani étaient déjà liés par un partenariat dans l'énergie depuis 2018, qui s'était concrétisé pour Total par une prise de participation dans Adani Gas Limited pour la distribution de gaz en Inde avec les investissements associés dans les terminaux de GNL (gaz naturel liquéfié) et la commercialisation du gaz.

L'Inde et ses 1,3 milliard d'habitants cherchent à sortir de leur grande dépendance au charbon, très polluant, en misant sur le gaz naturel mais aussi les énergies renouvelables.

AGEL, lancée en 2015 avec le plus grand projet de site solaire au monde situé à Kamuthi, Tamil Nadu (648 MW) "est devenue le premier développeur solaire au monde", souligne Total.

La société dispose de 3 GW de renouvelables en opération, 3 GW en construction et 8,6 GW en développement. AGEL veut atteindre 25 GW de capacité de génération électrique à partir d'énergies renouvelables en 2025.

Continuer la transformation de Total

Cette acquisition doit aider Total à atteindre ses propres objectifs de développement dans les renouvelables.

Cette année sera "aussi active" que 2020 pour le groupe dans ce domaine, a promis récemment le PDG de Total, Patrick Pouyanné.

Depuis le début de l'année, le géant pétrolier et gazier a racheté le plus gros producteur français de biogaz et créé une coentreprise aux États-Unis pour y développer des projets solaires.

"Notre prise de participation dans AGEL est une étape majeure dans la stratégie mise en place avec Adani dans les renouvelables en Inde", a souligné Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

"Compte tenu de la taille de son marché, l'Inde est le pays privilégié pour mettre en oeuvre notre stratégie de transition énergétique basée sur les 2 piliers que sont les renouvelables et le gaz naturel", a-t-il souligné.