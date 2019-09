Le géant pétrolier et gazier Total a promis mardi d'augmenter significativement les dividendes versés à ses actionnaires ces prochaines années. Le conseil d'administration "s'est donné comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an au lieu de 3% par an comme annoncé précédemment", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Cela doit se traduire dès la fixation du troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2019, dont le montant proposé sera de 68 centimes d'euro par action, en hausse de 6% sur un an.

"Ces décisions traduisent la confiance du conseil dans la capacité du groupe à assurer une croissance rentable et durable dans les années à venir", explique Total.

Le groupe va "accélérer la croissance du dividende ces prochaines années afin de partager avec nos actionnaires les flux de trésorerie que nous pouvons générer", a promis le PDG Patrick Pouyanné, lors d'une journée destinée aux investisseurs à New York.

Les bénéfices de Total ont dernièrement reculé sous l'effet de la volatilité des cours mais restent malgré tout confortables. Au deuxième trimestre, son bénéfice net a reculé de 26% pour atteindre 2,8 milliards de dollars.