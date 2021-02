C.D. et P.-F. L.

In The Air

Vivre un spectacle de magie derrière un écran et depuis son canapé, c'est le concept développé par les Liégeois Clément Kerstenne et Philippe Bougard en réponse à la crise sanitaire. "Live Prime", le spectacle de magie en streaming, a connu un franc succès puisque les deux magiciens ont déjà pu le jouer près de 40 fois sur deux mois. "On touche désormais des entreprises internationales telles que BNP, Mars, Inbev, Unilever", se réjouissent les deux fondateurs.

Crowd Cooks

La start-up bruxelloise Crowd Cooks, qui a développé le concept de la box repas déjà cuisinée, va lancer sa troisième levée de fonds, en mars, sur la plateforme de financement participatif Spreds. L'ambition de cette jeune pousse est d'offrir des plats familiaux, équilibrés, de qualité, prêts à réchauffer et consommables à tout moment de la semaine.

Carolo Beer Box

Nicolas Paix, étudiant-entrepreneur gerpinnois incubé au StudentLab de Charleroi Entreprendre, lance un tout nouveau produit : la Carolo Beer Box, un pack de 5 bières artisanales issues de microbrasseries de la région de Charleroi. "Mon objectif est de provoquer des révélations chez le plus grand nombre de personnes, de pouvoir déclencher des coups de coeur", explique-t-il. Infos: facebook.com/CaroloBeerBox

Collective

Le start-up studio eFounders, basé à Bruxelles et Paris, a levé le voile sur sa 28e start-up dédiée au monde du travail et des PME. Il s'agit de Collective, une "place de marché" en ligne qui cible les indépendants souhaitant travailler en équipe. Lancée au départ de Paris par Jean de Rauglaudre, Collective prévoit de cibler assez rapidement la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.