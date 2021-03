Akiles, société belge d’investissement fondée en 2019 par Christophe Rousseaux (ex-Immoweb), a annoncé avoir acquis 60% de Top On Web. Créée en 2009 à Nivelles par Gil Goorman et Benjamin Lemagne, Top On Web est une agence de webmarketing spécialisée dans le référencement naturel et la création de sites Internet en Belgique. Top On Web, qui s'adresse principalement aux PME et aux indépendants, a plus de 1 000 contrats actifs. Dans le portefeuille d'Akiles, on retrouve notamment des participations dans Loop et Look&Fin.

CookWork

Les cours de cuisine en ligne sont en plein essor, depuis quelques mois, en raison de la pandémie de Covid et de la montée en flèche du télétravail. Parmi d'autres start-up belges actives dans l'alimentation, la start-up bruxelloise CookWork, fondée en 2018 par Elodie Bouscarat et Karl Magnus, en profite pleinement. CookWork, plateforme de location de cuisines professionnelles, a basculé la totalité de son activité en ligne (location de "dark kitchens", expériences culinaires en ligne, visites de brasseries, création de cocktails, ...). Son offre a fait mouche auprès de grandes entreprises comme L’Oréal, Baker & Mc Kenzie, Omnicom, Agoria, Novo Nordisk, … CookWork fait état de plus de 400 participants à ses ateliers en ligne depuis le second reconfinement et plus de 2000 heures de cuisine professionnelles louées pour des projets de start-up food.

Yoga Room

Malgré plus de 200 jours de fermeture de ses neuf studios (Bruxelles, Paris, Lyon, ...), Yoga Room est parvenue à fidéliser une partie de ses 4.500 membres en organisant des cours à distance. La start-up fondée et dirigée par Pierre Rousseaux nourrit d'ailleurs de belles ambitions de croissance.. Plusieurs studios verront le jour en 2021. Pour financer cette croissance, Yoga Room s’apprête à lever 2 millions d'euros sur la plateforme de crowdlending BeeBonds.