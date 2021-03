C.D. et P.-F. L.

La start-up bruxelloise de location de vêtements pour événements, Coucou, lance une levée de fonds via la plateforme Lita.co. L'objectif est de récolter 250.000 euros pour digitaliser ses services et étendre le concept à l'ensemble de la Belgique. Active dans la "slow fashion", Coucou propose de louer une robe ou une tenue de soirée plutôt que d'acheter sans cesse de nouveaux vêtements. La start-up entend ainsi lutter contre la surconsommation, une location permettant d'économiser 10 kg d'émissions de CO2. Coucou a jusqu'ici séduit 8.000 clientes et 250 robes sont louées chaque week-end.

Mind & Market

A vos agendas! L'édition 2021 du Forum Mind & Market de Louvain-la-Neuve se tiendra du 20 au 30 avril. Que vous soyez porteur de projet encore au stade de l’idée ou une start-up déjà sur les rails, cadre d'entreprise de référence en Wallonie, expert du financement ou encore participant en soif de découvertes, le Mind & Market est devenu un rendez-vous entrepreneurial incontournable du Brabant wallon. Toutes les informations relatives aux inscriptions (gratuites) sont disponibles via ce lien. Pour tous renseignements supplémentaires, rendez-vous le site web www.mindandmarket.com.

Cap Innove

Après ID2Move (incubateur dédié aux systèmes autonomes et aux drones) et ID2Food (écosystème pour les projets Food & Agri-Tech), l'incubateur Cap Innove, basé à Nivelles, complète son positionnement stratégique avec l’arrivée d’ID2Green, l’écosystème bas-carbone. Lancé avec le soutien de nombreux partenaires, dont l’ULB et l’in BW, ID2Green est un écosystème qui vise à regrouper des acteurs variés autour de la thématique du développement durable, afin d'encourager les initiatives écoresponsables des entreprises du Brabant wallon tout en favorisant leur développement. du Brabant wallon. L’événement de lancement d’ID2Green a lieu le 25 mars, à partir de 17 heures, en virtuel. Infos: www.id2green.be.