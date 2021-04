Start it @KBC

Pour la sixième année consécutive, l'incubateur Start it @KBC a battu un record. Pas moins de 323 start-up se sont en effet inscrites à la première vague de "pitch" de 2021 pour accélérer leur activité. Soixante-quatre d´entre elles ont finalement été retenues. Ces jeunes pousses belges seront accompagnées dans les mois à venir pour développer leur business. Les start-up admises au sein de Start it @KBC sont surtout actives dans les services numériques (50%), l'agroalimentaire (17%) et le secteur de la santé (13%). La prochaine vague de pitch aura lieu en octobre. Les start-up peuvent postuler via www.startit.be .

BeInfluence

BeInfluence, start-up bruxelloise spécialisée dans les nano et micro influenceurs, aurait déjà conquis quatorze nouveaux clients cette année! Parmi eux, sur le marché belge, on retrouve des marques telles que Reebok, Sony Music ou Deliveroo. BeInfluence, fondée par Thomas Angerer et Boris Kaisin, a en outre fait ses premiers pas en France, en décembre, suite à une levée de fonds auprès de BNP Paribas Fortis, Wapinvest et Be Angels. "Nous sommes ravis du début de notre aventure en France. C’est un marché plus mature et concurrentiel que le marché belge, et nous avons réussi à convaincre des clients comme le gouvernement français, Play Two ou encore Dott en seulement quelques mois. C’est la preuve que notre approche fonctionne et convainc. Avec plus de 20 budgets gagnés ou conservés sur ces deux marchés (Belgique et France,), 2021 commence sur les chapeaux de roues”, se félicite Thomas Angerer.

Emakina

Petit clin d'oeil à une ancienne start-up qui fête (déjà!) ses 20 ans. Il s'agit d'Emakina. En avril 1991, alors qu'il avait 23 ans, Brice Le Blévennec créait Ex Machina, une agence web spécialisée dans le design graphique et la production multimédia. Dix ans plus tard, le 1er avril 2001, l’agence de digital consulting Emalaya, fondée par Denis Steisel, fusionnait avec Ex Machina. Ensemble, ils vont fonder Emakina Group. Pour préparer et accompagner son introduction sur Euronext Bruxelles, en 2006, Karim Chouikri avait rejoint le groupe trois ans plus tôt. Après une série d’acquisitions, M. Chouikri en est devenu le co-CEO en 2014. Aujourd’hui, Emakina Group réunit plus de 1.000 experts, répartis sur trois continents et 17 pays.

The Big Squeeze prépare son édition 2021. L'ex-Startup Tech Day aura lieu le 11 mai en mode virtuel. Il s'agit du rendez-vous annuel de la communauté des start-up technologiques belges organisé par Startups.be et Scale-Ups.eu. Pour la cinquième année consécutive, The Big Squeez attribuera des "Awards" dans quatre catégories: Startup of the Year, Scale-up of the Year, Disruptive Innovation of the Year, Student Startup of the Year. Les nominés ont été dévoilés cette semaine. Parmi eux, on retrouve quelques noms bien connus: Oncomfort, Wooclap, Nodalview, Sunrise ou encore Verbolia. La liste complète est à découvrir sur thebigsqueeze.be/awards. Et vous avez même le droit de voter!

Scale FinTech PwC

PwC a dévoilé, cette semaine, les 10 start-up de technologie financière (fintech) sélectionnées au sein de l'Union européenne pour le programme Scale FinTech 2021. Parmi les nominés, on retrouve pas moins de 4 fintechs belges (aux côtés de fintechs britanniques, allemandes et françaises). Il s'agit de RiskConcile, B.fine, FinFlag et Penbox. La participation au programme Scale de PwC permet aux start-up de déployer leur potentiel de croissance grâce à des master class, des présentations et du réseautage.