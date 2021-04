GiveActions

Lancée en septembre 2019, la start-up belge GiveActions s’est rapidement imposée comme un moyen simple, gratuit et efficace de soutenir des associations. Ll’application permet de financer des projets environnementaux et sociaux sans devoir dépenser. Les utilisateurs choisissent le projet qu’ils souhaitent aider et regardent, ensuite, une publicité pour réaliser un "don gratuit". GiveActions a annoncé cette semaine que l’application avait dépassé le million d'euros de dons gratuits. Plus de 35.000 utilisateurs, en Belgique et en France, sont inscrits sur l’application. Jusqu'ici, 53 projets associatifs ont pu être soutenus. Parmi les réalisations, on peut épingler la création de 5.000 mètres carrés de réserves naturelles via Natagora, 500 savons recyclés et offerts aux sans-abris en France via UNISOAP, 180.000 abeilles parrainées via Un toit pour les abeilles, 1.000 repas offerts à des personnes sans abri via L’îlot, 60 heures de douches et de bien-être pour personnes "sans chez soi" via DoucheFlux ou encore 3.000 kilos de déchets récupérés des rivières via River CleanUp.

La start-up belge Gabi SmartCare, qui a développé une plateforme digitale pour améliorer la prise en charge et le suivi personnalisé des enfants, vient de lever 3 millions d’euros auprès de la société namuroise Analis, du fonds W.IN.G by Digital Wallonia, de Noshaq et de la DGO6 (Direction Générale Opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche du Service Public de Wallonie). Cette levée de fonds permettra à la "medtech" d’accélérer ses deux objectifs: la certification médicale de sa solution, aux Etats-Unis et en Europe, et sa commercialisation à l'horizon fin 2022-début 2023. Fondée en 2017 et basée à Mont-Saint-Guibert, Gabi SmartCare ambitionne de révolutionner la médecine pédiatrique. Elle a développé la première plateforme digitale entièrement intégrée pour les enfants de tous âges et conditions, y compris les bébés prématurés. Cette plateforme permet le suivi de huit paramètres de santé (niveau d’oxygénation du sang, rythme cardiaque...) et offre un rapport d'évaluation de la santé pédiatrique basé sur des données et des prédictions personnalisées.

Theodorus et Classcraft

Le fonds d'investissement bruxellois Theodorus, qui a récemment ouvert un bureau à Montréal, vient de réaliser son troisième investissement au Québec. Il s'agit de Classcraft. Cette société québécoise a développé une solution qui a pour objectif d'améliorer le comportement et l'engagement des élèves dans des environnements virtuels, hybrides et traditionnels, qui sont devenus le "new normal" avec le Covid. Elle est actuellement utilisée par 250 enseignants en Belgique, répartis dans 113 écoles et environ 10.000 élèves. Classcraft a conclu une levée de fonds de 3,3 millions d'euros. Menée par Brightspark Ventures, cette levée comprend également un financement de Whitecap Venture Partners, d’Amplify Capital et de deux nouveaux investisseurs : le fonds belge Theodorus et Unreasonable Collective.

Wallifornia MusicTech

Le programme d'accélération Wallifornia MusicTech, derrière lequel on trouve le fonds d'investissement liégeois Leansquare, organisera sa cinquième édition du 3 mai au 8 juillet. Wallifornia MusicTech permet à une série de start-up de travailler sur leur financement, de tester des business model et de se présenter devant un panel d'experts du secteur de l'industrie musciale et de de fonds de capital à risque. Habituellement organisé à Liège durant le festival Les Ardentes, cette 5ème édition se déroulera en ligne pour des raisons de sécurité sanitaire. Les start-up intéressées peuvent encore poser leur candidature jusqu'au 11 avril! Le Wallifornia MusicTech Acceleration Program est 100% gratuit. Infos: www.walliforniamusictech.com/acceleration-program/