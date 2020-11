Le géant japonais de l'électronique Panasonic a annoncé vendredi la nomination d'un nouveau directeur général et une transformation de sa structure en holding, afin d'"accélérer la croissance" des différentes activités du groupe.

Kazuhiro Tsuga, le PDG de Panasonic depuis 2012, va demeurer président mais Yuki Kusumi, actuel patron des opérations du groupe dans l'automobile, doit assurer la fonction de directeur général à compter du 1er avril 2021, selon un communiqué.

Agé de 55 ans, M. Kusumi dirige actuellement l'entité de Panasonic dédiée à l'industrie automobile, pour laquelle elle fournit des composants électroniques, des systèmes connectés ou encore des batteries électriques.

Panasonic est notamment un important fournisseur de batteries lithium-ion de l'américain Tesla, avec lequel il exploite depuis 2017 une usine commune dans le Nevada (ouest des Etats-Unis).

Ingénieur de formation, M. Kusumi a fait toute sa carrière au sein de Panasonic (anciennement Matsushita Electric Industrial), qu'il a rejoint en 1989 avant de gravir les échelons en passant par différentes divisions.

M. Tsuga doit devenir président du conseil d'administration, dans lequel M. Kusumi fera par ailleurs son entrée, à l'issue d'un vote lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Panasonic le 24 juin 2021, est-il précisé.

Dans un communiqué séparé, le groupe a annoncé son intention de se transformer en une holding à partir d'avril 2022, sous réserve de l'approbation de ses actionnaires.

Cette évolution est destinée à "accélérer la croissance" du groupe, en le divisant en plusieurs sociétés opérationnelles avec des directions "autonomes" pour gagner en "agilité" et "flexibilité", selon Panasonic.

Outre ses activités de fournisseur pour l'industrie automobile, Panasonic est actif dans un très grand nombre de secteurs (électronique grand public et appareils électroménagers, systèmes connectés pour l'aviation, la logistique et l'industrie, équipements pour les bâtiments et l'habitat...).

Après un début d'exercice plombé par la pandémie, Panasonic est revenu dans le vert sur son deuxième trimestre 2020/21, grâce notamment à de récentes cessions d'actifs, selon des résultats publiés fin octobre.

Le groupe vise un bénéfice net 2020/21 de 100 milliards de yens (815 millions d'euros) pour 6.500 milliards de yens (53 milliards d'euros) de ventes annuelles.