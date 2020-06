Le Trilogiport est appelé à devenir un hub logistique majeur en Belgique et en Europe. La construction du premier entrepôt de Jost Group n’est que le début d’une aventure prometteuse et ambitieuse. En 60 ans d’existence, la société s’est souvent montrée pionnière dans son secteur.

En droit ligne avec sa labellisation Lean & Green, le groupe européen Jost Group a vu dans le projet du Trilogiport une opportunité à la fois d’amener un vent d’attractivité sur la cité ardente, et de poursuivre de manière innovante la diminution de ses émissions de CO2. L’entreprise de transport et logistique y a déjà mis en service un premier entrepôt de 43.000 m2, en 2018. Trois autres devraient sortir de terre dans le futur, dont le deuxième prévu pour 2021. Au total, les entrepôts de Jost Group occuperont 180.000 m2, sur un terrain presque deux fois plus grand.

L’objectif et l’atout du Trilogiport reposent avant tout sur la multimodalité. En effet, le site bénéficie d’un accès à la route, au rail et à la voie d’eau. Sans oublier la proximité avec l’aéroport de Liège. « Dans un rayon de 250 km, nous avons ainsi accès à un marché de 56 millions de consommateurs », souligne Patrick Senster, Senior Key Account Manager chez Jost Group.

Premier port fluvial européen

Le Trilogiport se trouve dans l'hinterland de quatre grands ports maritimes de la mer du Nord : Anvers, Zeebrugge, Rotterdam et Dunkerque. « A titre d’exemple, un bateau est à même de délivrer ses cargaisons dans l’un de ces ports », illustre la société. « Après douane et vérification des documents, ce chargement est acheminé jusqu’au Trilogiport de Liège par barge. Une fois les barges déchargées sur la plateforme du nouveau hub de Liège, les conteneurs sont transportés vers notre entrepôt. Jost Group décharge ensuite la cargaison, procède à des contrôles visuels, au tri et au reconditionnement si nécessaire, avant d'expédier les marchandises avec ses propres camions à ses principaux partenaires et clients en Belgique ou à l’international. »

Hub européen

« Il faut savoir que le Rhin n’est pas navigable toute l’année, contrairement au Canal Albert, dont le niveau est régulé en permanence à l’aide d’écluses », ajoute Patrick Senster. « Cela donne un gros avantage au Canal Albert, qui même s’il est situé en Belgique, est intéressant pour le marché allemand, notamment pour la Ruhr qui n’est pas très loin et présente une grande densité de consommateurs. » Et puis autre avantage non négligeable : « Contrairement au Port d’Anvers, entrer au Trilogiport n’est pas synonyme de bouchons ni d’autoroutes saturées ! »

Le premier entrepôt construit affiche déjà complet. « Nous avons entre autres un client industriel pour qui le Trilogiport est son dépôt pour toute l’Europe, et un client dont nous accueillons des produits de grande consommation. Ceux-ci sont destinés au Benelux, à la France, l’Angleterre, l’Irlande et les Pays nordiques », décrit Patrick Senster.

Transport plus vert

Par sa combinaison de modes de transports, ce projet multimodal permet à Jost Group de poursuivre ses efforts pour diminuer son empreinte écologique. « Si nous ne pouvons encore chiffrer de manière précise l’impact attendu, le projet Trilogiport s’intègre dans la charte Lean & Green pour une réduction de 20% de nos émissions », commente le porte-parole de la société. Mais le Trilogiport n’est pas le seul qui va dans ce sens.

La société investit aussi énormément dans l’achat de camions qui fonctionnent au gaz naturel. « 500 camions ont été commandés en avril 2018, et quasi 200 roulent déjà, sur une flotte totale de 1.700 camions. Avec ce projet LNG, Jost Group fait partie du Top 3 en Europe en matière de flotte LNG », souligne Patrick Senster. « Nous avons aussi construit à Herstal notre propre station d’approvisionnement LNG, et deux autres sont en projets à Waarloos et à Saint-Vith. » Pour terminer, le Senior Key Account Manager se réjouit que tous ces efforts de Jost Group aient été récompensés par le Green Truck Award 2020…

www.jostgroup.com

D.L. TRILOGIPORT BELGIUM S.A

Rue du Trilogiport, n° 23 & 25,

4681 Hermalle-sous-Argenteau, Belgique.

Siège social Am Hock 1, 9991 Weiswampach Luxembourg.