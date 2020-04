Face au comportement de certains de ses clients, l'enseigne va afficher de nouveaux visuels rappelant les mesures en vigueur dans les magasins.

Selon une vérification aléatoire effectuée dans les magasins Delhaize, trois clients sur dix ne respectent pas la mesure de distanciation sociale de 1,5 mètre entre chaque personne, même quand le personnel la leur rappelle, indique l'enseigne vendredi.

Delhaize pointe également d'autres comportements problématiques. "On observe des clients qui contournent l'obligation de faire leurs achats seuls, par exemple en prenant chacun un chariot alors qu’ils sont ensemble, d’autres qui refusent d’utiliser un chariot ou qui ne se tiennent pas à distance des collaborateurs. Parfois, cela va plus loin et ces clients s’en prennent verbalement aux collaborateurs et aux gardes."

Face à ce non-respect des règles, Delhaize va prochainement apposer dans ses magasins de nouveaux autocollants au sol pour maintenir la distance de sécurité.



© Delhaize

Delhaize rappelle enfin les règles que tous les clients doivent respecter :

· Faites vos courses seul. Nous n'admettons pas les couples ou les familles, à l'exception d'un parent avec de jeunes enfants ou des personnes qui ont besoin d’une assistance en raison d'un handicap.

· Prenez toujours un chariot. Ils sont désinfectés après chaque utilisation.