Trois scénarios possibles avec des pertes variables pour l'issue du dossier Integrale Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© Shutterstock Depuis la semaine dernière, ce sont la Banque nationale et les trois administrateurs qu’elle a nommés qui ont les cartes en main.

Y aura-t-il un acquéreur pour l’assureur Integrale, filiale à 71 % de Nethys et à 22 % du fonds de pension Ogeo Fund ? C’est, depuis la semaine dernière, la Banque nationale et les trois administrateurs qu’elle a nommés qui ont les cartes en main pour y répondre. Le trio composé de Kenneth Vermeire, Marc Fyon et Michel Flamée est "en contact avec toutes les personnes concernées", nous dit une source proche du dossier.