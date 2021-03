Il s'agit d'Avignon, dans le sud de la France, de Suceava en Roumanie, de Larnaca, à Chypre, et de l'île grecque de Karpathos. La ligne vers Avignon sera assurée depuis l'aéroport d'Anvers, les trois autres au départ de Brussels Airport. Elles seront lancées entre la mi-avril et la mi-juin.

Les voyages vers Larnaca, destination inédite pour la compagnie aérienne, et Karpathos seront également proposés en vacances à forfait par le tour-opérateur, complète TUI.

La garantie d'échange s'applique à ces destinations et il est donc possible de modifier une fois sans frais ses billets d'avion et jusqu'à quatre fois son voyage à forfait, précise le tour-opérateur.