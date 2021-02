La société de voyage et tourisme multinationale dont le siège se trouve à Hanovre (Allemagne), TUI Group, a nommé directeur général de sa branche française Dirk van Holsbeke. Il prendra ses fonctions le 1er mars prochain et succède à Hans van de Velde, qui dirigeait la filiale française depuis avril 2019 et a souhaité "se consacrer à d'autres projets".

Dirk van Holsbeke était depuis janvier 2019 directeur du tour operating France, après avoir officié à la tête de TUI Belgique de 2015 à 2019. Christophe Fuss a été nommé directeur général adjoint, mais il conservera aussi ses fonctions actuelles de directeur des opérations clubs.

Changement de modèle

TUI indique vouloir se recentrer sur son cœur de métier, le tour operatoring, après avoir engagé un changement de modèle et d'organisation radical en juin dernier.

TUI, qui regroupe les marques Club Marmara, Club Lookéa, et Circuits Nouvelles Frontières, avait annoncé en juin la mise en place d'un plan social, qui menace jusqu'à 601 postes sur 900 dans sa filiale française.

"Je suis conscient que la situation a été très difficile ces derniers mois pour les salariés de TUI France, déclare Dirk van Holsbeke, se disant confiant en l'avenir. Nous sommes en ordre de marche pour le redémarrage de l'activité".

Le 23 janvier dernier, quelque 1.400 personnes avaient défilé à Paris pour réclamer "l'interdiction des licenciements", à l'appel de la CGT de TUI.