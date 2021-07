Le voyagiste TUI ne ressent pas vraiment l'impact de la détérioration de la situation liée au coronavirus en Espagne sur les réservations pour le moment. "L'Espagne reste la destination la plus populaire en juillet et en août", déclare Sarah Saucin, porte-parole. De Standaard rapporte mardi que les tour-opérateurs annulent les vacances de fête en Espagne. Les jeunes qui voulaient célébrer cet été comme si le Covid-19 n'existait plus, devaient se rendre en Espagne, où les discothèques sont ouvertes et où peu de restrictions de voyage subsistent, indique le journal. Mais cela fait des ravages, à tel point qu'à partir de mercredi, le gouvernement belge colorie à nouveau de nouvelles régions en zones rouges.

De Standaard cite plusieurs organisations de voyages pour jeunes qui annulent donc des vacances. Mais chez TUI, ce n'est pas le cas pour l'instant. "Pour l'instant, il n'y a pas encore de décision. Bien entendu, nous suivons de près la situation en Europe", déclare la porte-parole.

TUI souligne que ce sont les voyagistes pour jeunes qui annulent les vacances en Espagne. Chez TUI, tous les clients ne partent pas en vacances pour faire la fête, semble-t-il. "Notre message était clair dès le début : ce n'est pas parce que vous êtes en vacances que vous devez vous comporter différemment".

Le tour-opérateur dit aussi qu'il "ne remarque pas vraiment" dans les réservations pour le moment que la situation locale s'aggrave.