Tynt Meadow, une bière trappiste brassée par la communauté monastique de Mount Saint Bernard dans le comté de Leicester, en Angleterre, n’est sans doute pas la plus connue. Et pour cause : elle a vu le jour voilà à peine trois ans, décrochant toutefois en quelques mois le précieux label "trappiste authentique" attestant que la bière est brassée au sein d’une abbaye trappiste et sous la supervision de moines de cet ordre.