Uber interdit à Bruxelles ? Les chauffeurs ne pourront plus utiliser leur smartphone Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© AP

Le service de transport Uber va-t-il être interdit à Bruxelles ? L'administration bruxelloise a, en tout cas, décidé d'interdire aux chauffeurs d'utiliser leur smartphone pour accepter des commandes de courses. "C'est comme demander à un cuisiner de ne plus utiliser de casseroles", s'indigne le député CDH Christophe De Beukelaer. "Rudi Vervoort (PS) et Elke Van den Brandt (Groen) empêchent de fait Uber et Heetch, (son concurrent,NDLR) de rouler à Bruxelles. C'est hallucinant ! Nous allons être la seule ville d'Europe où l'on ne pourra pas commander un véhicule de transport via son téléphone portable".